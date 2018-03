Warum wirkt der Mond am Horizont so groß?

Hannover. Gelehrte befassten sich schon vor mehr als 2000 Jahren mit dem Phänomen, dass der Mond am Horizont besonders groß wirkt. Der griechische Astronom Ptolemäus, der glaubte, die Erde sei der Mittelpunkt des Universums, entwickelte um 150 nach Christi eine Erklärung: Demnach könnte die Erdatmosphäre wie eine Lupe wirken.

Tatsächlich weiß man, dass die unterste Erdatmosphäre das Licht der Sonne bricht. So erscheint die Abend- und Morgensonne rot, weil ihr Licht einen längeren Weg durch die Luftschichten nehmen muss: Dadurch wird der (kurzwellige) blaue Anteil des Lichts stärker gestreut, quasi rausgefiltert, so dass mehr rotes Licht das Auge erreicht. Mit der scheinbaren Größe des Mondes hat die Atmosphäre allerdings nichts zu tun.

Die „Mondtäuschung“ passiert im Kopf

Falsch ist natürlich auch die Annahme, der Mond könne seinen Abstand zur Erde im Laufe des Tages verändern. Zwar schwankt die Entfernung des Mondes zwischen 356.000 und 406.000 Kilometer. Grund ist, dass der Mond die Erde nicht gleichförmig umkreist, sondern in einer Ellipse. So ist der Mond derzeit etwa 364.000 Kilometer von uns entfernt, in vier Wochen werden es etwa 369.000 Kilometer sein. Allerdings ändert sich der Abstand im Verlauf eines Tages so minimal, dass der Mond dadurch nicht größer oder kleiner erscheint.

Was also ist der Grund für den großen Mond in Horizontnähe? Tatsächlich gibt es keine astronomischen Ursachen, sondern Fachleute sprechen von der „Mondtäuschung“: Es geht um ein optisches Phänomen, das allein in unserem Kopf stattfindet.

Das Gehirn braucht Vergleichsinformationen

Das Gehirn kann die Größe eines Objekts nur korrekt einschätzen, wenn er weiß, wie weit dieses Objekt entfernt ist. Durchschnittlich 384.000 Kilometer ist allerdings eine Distanz, die man sich kaum vorstellen kann. In solchen Fällen behilft sich das Gehirn mit Vergleichsinformationen. Steht der Mond in Horizontnähe, sehen wir ihn in direktem Vergleich zu Häusern oder Bäumen, deren Entfernung und Größe wir in etwa kennen. Im Vergleich zu diesen Objekten wirkt es, als sei der Mond besonders weit entfernt – deshalb geht das Gehirn davon aus, dass er wohl besonders groß sein muss. Bekannt ist diese Täuschung als „Ponzo-Illusion“: Zeichnet man zwischen zwei zusammenlaufenden Linien oben und unten einen gleich langen Strich, wirkt der obere länger.

Die „Ponzo-Illusion“: Der obere Strich erscheint länger als der untere. Quelle: Screenshot

Die „Ponzo-Illusion“ hat jedoch einen Haken. Denn auch ohne Vergleichsobjekte, etwa in der Wüste oder auf dem Meer, wirkt der Mond in Horizontnähe größer als oben am Himmel.

Eine zweite wahrnehmungspsychologische Erklärung könnte helfen – oder die erste zumindest ergänzen. Diesem Ansatz zufolge nehmen Menschen das Himmelsgewölbe nicht als Halbkugel mit immer gleichen Abständen wahr. Vielmehr wirkt es, als sei der höchste Punkt direkt über uns viel näher als der am weitesten entfernte Punkt am Horizont. Wolken am Himmel verstärken diesen Effekt. Wegen dieser Täuschung nimmt das Gehirn an, dass der Mond am Horizont viel weiter entfernt sein muss als der Mond, den wir normalerweise hoch am Himmel sehen. Obwohl er in beiden Fällen gleich groß ist, muss er also in Horizontnähe wohl sehr groß sein, glaubt das Gehirn.

Ein Foto zerstört die Illusion

Allerdings ist es natürlich paradox, dass ein weit entferntes Objekt größer sein soll als ein nahes. Wissenschaftler gehen deshalb davon aus, dass die Wahrnehmung des Mondes in zwei Schritte geteilt ist: Zunächst vermutet das Gehirn, dass der Mond wohl sehr weit weg und deshalb groß sein muss. Dann schaltet sich das Bewusstsein ein und stellt fest, dass ein großer Mond wohl sehr nah sein muss – deshalb wirkt der Mond in Horizontnähe sowohl groß als nah.

Übrigens kann man die Illusion leicht zerstören: Ein Foto von dem Himmelsspektakel ist meist eine große Enttäuschung – auf dem Bild sieht der Mond so klein aus, wie er wirklich ist.

Von Udo Harms/RND