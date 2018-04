Wenn die Liebe „disneyfiziert“ wird

Hannover. „Mein Baby gehört zu mir. Ist das klar?“ – Glasklar! Es ist in der Tat schwer, sich Johnny zu entziehen, wenn er im Finale von „Dirty Dancing“ sein Baby auf die Bühne führt und die beiden dann tanzend ihre Zusammengehörigkeit und Liebe veranschaulichen. Eine Liebe, die über alle Konventionen erhaben ist. Berühmte Liebesszenen wie diese mit Patrick Swayze und Jennifer Grey sind es, die als Inbegriff von Romantik gelten. Es sind Augenblicke, die ein Gefühl innerer Wärme und tiefer Sehnsucht heraufbeschwören. Aber was genau ist Romantik eigentlich? Und existiert diese Romantik auch außerhalb einer inszenierten Welt der Kinoleinwand, der Literatur und der Musik?

Als Caspar David Friedrich vor 200 Jahren sein Gemälde „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ fertigstellte, schuf er eines der bedeutendsten Werke der Epoche Romantik. Auf dem Bild zu sehen ist die Rückenansicht eines Mannes, der auf einem Felsen steht. Vor ihm erstreckt sich ein Nebelmeer, durchbrochen von Gebirgsspitzen. Das Gemälde wird häufig gedeutet als Metapher von Leben und Tod, von Höhe und Abgrund. Worin besteht der Zusammenhang zwischen Friedrichs Auffassung von Romantik und der heutigen Vorstellung desselben Begriffs?

Fest steht, dass die aus der Kulturgeschichte bekannten Romantiker die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit niederreißen wollten. Es war eine Abwendung vom rein Wissenschaftlichen und Objektiven hin zur Gefühlswelt, zu Sentimentalität und Sehnsucht.

Der Traum vieler Singles: Lieben und geliebt werden

Sehnsucht ist auch das Schlagwort von vielen der 16 Millionen Singles in Deutschland. Sie träumen davon, einen Menschen zu finden, der sie liebt und den sie lieben. Sie träumen vielleicht auch von Spaziergängen am Strand, gemeinsamem Frühstück im Bett und Gesprächen bei Kerzenschein. Für Eric Hegmann ist Romantik dieser Tage ein großes Thema: „Wir leben in einer Zeit, in der die Liebesbeziehung nahezu überromantisiert wird. Liebesglück gilt als das Wertvollste im Leben, die Sehnsucht nach einer Beziehung mit einer geliebten Person ist riesig“, schildert der Paarberater und Coach der Partnerbörse Parship seine Erfahrungen aus dem Praxisalltag. „Romantik zeigt“, so Hegmann, „wie fürsorglich und liebevoll wir sein können, ohne eine Gegenleistung zu erwarten – und kann sich als Geschenk, als Zweisamkeit und Intimität ausdrücken.“

Heirat aus Liebe gibt es erst seit 200 Jahren

Tatsächlich steckt Romantik im Kontext der Menschheitsgeschichte noch in den Kinderschuhen und ist etwa so alt wie Caspar David Friedrichs Gemälde. „Das ist schwer vorstellbar, aber das gab es früher nicht. Da war die Ehe eine Wirtschafts- und Zweckgemeinschaft“, sagt Hegmann. „Die Liebesheirat ist eine gerade mal 200 Jahre alte Erfindung. Die Erklärung, warum wir vermuten, die gab es schon immer, ist allein in den Medien zu finden. Jede Geschichte wird mit einer Liebesbeziehung als Mittelpunkt erzählt.“ Und in diesen Liebesfilmen wird vorwiegend die freie romantische Liebe zelebriert, frei von Heiratsarrangements, von politischen oder finanziellen Erwägungen. Aber ist sie das tatsächlich? Ist sie so unschuldig und emotional, wie sie uns das glauben lassen will?

Romantische Liebe drückt sich auch in Konsum aus

In ihrer Performance „Perfect Rommance“ veranschaulicht die in München und Berlin ansässige Theatergruppe The Agency, wie viel Absurdität und Kapitalisierung hinter gängigen medialen Darstellungen von romantischer Liebe und unserer persönlichen Auffassung davon stecken. Es sind Filme von „Pretty Woman“ bis zu „Fifty Shades of Grey“, die das Märchen von der großen romantischen Liebe erzählen – die aber bei genauer Betrachtung viel mit teuren Autos, tollen Events und Status zu tun haben. „In unserer Arbeit wollten wir darauf aufmerksam machen, was uns von klein auf prägt. Die Vorstellung, dass irgendwann der Prinz auf dem weißen Pferd angeritten kommt und mich rettet, die steckt schon ziemlich tief in einem – egal, wie emanzipiert man inzwischen ist“, erklärt Rahel Spöhrer den Ansatz von The Agency. Im Film sind es oft die erfolgreichen Männer, die die tollpatschigen schönen Frauen an die Hand nehmen und ihnen zeigen, wie das Leben so läuft. Dafür werden die Frauen beschmückt und begehrt.

Die Liebe als reines Gefühl

Die romantische Liebe drückt sich, so Spöhrer, in Arten des Konsums aus: „Aber es ist ganz wichtig, dass romantische Liebe frei ist von Nützlichkeitsdenken. Die romantische Liebe löst den Gedanken der Nützlichkeit ja komplett ab hin zum reinen Gefühl. Und trotzdem gibt es all diese Erwägungen des Konsums als Paradox.“ Wir weigern uns gegen die Vorstellung, dass Liebe ein Geschäft ist. Aber zeitgleich vermarkten sich viele Menschen, preisen sich und ihre Liebe etwa auf Sin­glebörsen an. „Es ist ein Markt der Liebe, auf dem man Objekt der Begierde sein will und dafür wettbewerbsfähig bleiben muss“, sagt Spöhrer. Wer nicht in das Bild von Schönheit und Attraktivität passt oder wem das nötige Kleingeld fehlt, der hat das Nachsehen. Die romantische Liebe ist häufig ein Widerspruch, der die reine Zuneigung preist – frei von wirtschaftlichen Vorteilen, frei von Äußerlichkeit und veralteten Rollenbildern –, aber genau das alles parallel lebt.

Romantik: die Sehnsucht nach Liebe

Ein überspitztes Resümee, aber kein falsches. Dem stimmt auch Paarberater Hegmann zu: „Ich nenne das, was wir erleben, die ‚Disneyfizierung‘ der Liebe. Wir sehen auf allen Kanälen unwirkliche Vorbilder für glückliche Paare und nur wenige, ausgewählte Momente von Beziehungsglück. Natürlich haben wir auch privat schon immer die schönen Momente fotografiert, aber nun wird nach allen Marketingregeln ein Bild von Romantik gebaut und verkauft, das unerreichbar ist.“

Laut Definition bleibt Romantik ein Gefühl von Sehnsucht nach Liebe. Um Romantik zu leben, braucht es weder Geld noch Selbstvermarktung. Aber die Art, wie Romantik heute häufig verstanden wird, ist vielleicht doch enger an wirtschaftliche Abkommen und Kapitalisierung geknüpft, als vielen lieb ist. Im Umkehrschluss wird das Zurschaustellen starker Gefühle oft als Kitsch abgetan. Scheint so, als hätte es Romantik schwer dieser Tage. Zeit für einen Liebesbrief?

Von Andrea Mayer-Halm/RND