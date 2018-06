Hannover

Die besten deutschen Erdkundeschüler Deutschlands traten am Freitag in Braunschweig im Finale des „Diercke Wissen“ Geographie-Wettbewerbs gegeneinander an. Der Wettbewerb wurde bereits zum 18. Mal ausgetragen, neben den 16 Bundeslandsiegern trat auch der Gewinner der deutschen Schulen im Ausland im Finale an. Die Fragen hatten es in sich, einige davon haben wir hier ausgewählt. Hätten auch Sie das Zeug zum Erdkunde-Champion?

Von RND