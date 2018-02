Zahl der Grippefälle weiter gestiegen

, , Hannover. Husten, Fieber, Krankheitsgefühl – immer mehr Menschen leiden in Deutschland derzeit unter der Grippe. Wie aus dem aktuellen Wochenbericht des Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin hervorgeht, ist die Zahl der Patienten von der 5. zur 6. Kalenderwoche weiter gestiegen. In der vergangenen Woche (KW 6) wurden 17 990 im Labor bestätigte Fälle von Influenza an das RKI übermittelt.

Insgesamt sind dem Robert Koch-Institut 102 Todesfälle mit Influenzainfektion gemeldet, heißt es in dem Bericht. In 83 Prozent der Fälle waren die Betroffenen über 60 Jahre alt.

Von RND