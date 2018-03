Zugabe für einen Klassiker

Hannover. Eier in Senfsoße sind ein Klassiker der deutschen Küche. Mit jeder Menge frischem Gemüse ist das Rezept gleich um einiges vollwertiger. Staudensellerie enthält Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium und Phosphor. Nicht erwiesen ist die aphrodisierende Wirkung, die dem Gemüse nachgesagt wird.

So geht’s

Zutaten (für 2 Personen):

Für das Gemüse 150 g Karotten, geputzt, 250 g Staudensellerie (am besten äußere dicke Stangen), geputzt, Meersalz, 2 EL Olivenöl zum Braten, 60 g rote Paprikaschote, Haut mit einem Sparschäler dünn geschält, Fruchtfleisch fein gewürfelt, frische Kräuter nach Wahl zum Garnieren

Für die Soße 125 g Sahne oder Crème fraîche, 1 EL Honigsenf, Meersalz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Für die Eier 1 EL Essig, 4 Eier (Größe L)

Für das Gemüse Karotten und Selleriestangen mit einem Sparschäler in dünne, lange Streifen schneiden. Leicht gesalzenes Wasser in einem Topf zum Kochen bringen und eine Schüssel mit Eiswasser bereithalten. Die Gemüsestreifen im kochenden Salzwasser eine Minute blanchieren. Dann in ein Sieb abgießen und zwei Minuten ins Eiswasser geben. Wieder abgießen und gut abtropfen lassen.

Für die Soße die Sahne mit Senf und etwas Salz und Pfeffer in einen Topf geben und aufkochen – fertig! Vom Herd nehmen.

Für die Eier Wasser in einen flachen, breiten Topf füllen, den Essig zugießen und zum Kochen bringen. Auf niedrige Hitze stellen und die Eier einzeln in Schälchen oder Tassen aufschlagen. Durch Rühren einen leichten Wirbel im kochenden Wasser erzeugen, die Eier nacheinander hineingeben und drei bis vier Minuten ziehen lassen. Mit einer Schaumkelle herausnehmen und auf einem mit Küchenpapier ausgelegten Teller abtropfen lassen.

Parallel zur Eiergarzeit das Olivenöl in eine kalte Pfanne geben und auf mittlerer Stufe erhitzen. Die Gemüsestreifen zugeben, mit zwei Gabeln vermengen und ein bis zwei Minuten garen, dabei wenden.

Die Gemüsenudeln auf zwei Teller verteilen und die pochierten Eier darauf anrichten. Das Gericht mit der Senfsoße beträufeln, die Paprikawürfel darüberstreuen und mit Kräutern servieren.

Das Rezept stammt aus dem Buch „Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode“ von Anne Fleck. Die Autorin ist Ärztin und Ernährungsexpertin. Ihr Buch ist bei Becker Joest Volk erschienen und kostet 29,95 Euro. Quelle: Justyna Schwertner, Hubertus Schüler

Von Sarah Franke/RND