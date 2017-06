Wer das beste Ergebnis erreichen möchte, der braucht Wiederholung. Dabei ist es egal, ob wir über sportlichen Wettkampf, das Einstudieren eines Referats oder ein Fotoshooting sprechen. Oder eben über Rennspiele. Die „Dirt“-Spiele des britischen Entwicklerstudios Codemasters sind da ein gutes Beispiel. Sie gehören zur legendären „Colin McRay Rally“-Reihe, die es seit knapp zwei Jahrzehnten gibt

Die Wege in „Dirt“ sind keine sauberen Asphaltstrecken, sondern – man ahnt es – voller Dreck: Schlamm, Staub, Sand und Schneematsch. Als notorischer Bleifuß kommt man da nicht weit. Es braucht viel Feingefühl, um nicht aus der Kurve zu fliegen – und viel Übung, um die Bestzeit der einzelnen Streckenabschnitte zu erreichen.

Daran hat sich auch in „Dirt 4“ (ab sechs Jahre, für PC, PS4 und Xbox One), dem neuesten Ableger der Reihe, nichts geändert. Die Spiele sind über die Jahre umfangreicher geworden, die Grafik mittlerweile faszinierend schön, die Physik fühlt sich authentisch an.

Der Spieler stellt sich seinen eigenen Rennstall zusammen und bestimmt dabei über jedes Auto und jeden Sponsor – ja, sogar über jeden einzelnen Mitarbeiter in seinem Mechanikerteam. Der neueste Streich ist der Modus „Your Stage“, in dem man verschiedene Parameter für eine Strecke festlegt und das Spiel dann ein entsprechendes Level zusammenwürfelt.

Ein Rennspiel ist ein Rennspiel ist ein Rennspiel. Man erwartet von ihm kein revolutionäres Spielkonzept: Es geht um Autos, die über eine Strecke brettern. Statt Innovation geht es darum, das Bekannte zu perfektionieren – mit jeder Spielgeneration ein bisschen mehr. So wie auch der Spieler die Etappen immer wieder von vorn beginnt, um die persönliche Bestzeit zu erreichen. „Dirt 4“ wird diesen Erwartungen gerecht.

Von Joss Doebler