Seitdem ein Großteil der Erdbevölkerung von riesigen Titanen getötet wurde, wohnen die wenigen Überlebenden hinter hohen Betonmauern. Soweit die Vorgeschichte von „Attack on Titan“. Die Teenager Eren und Mikasa leben in dieser bedrohlichen Welt, in der es zur Katastrophe kommt: Ein Riese, der alle Verteidigugsposten überrennt, durchbricht die Mauer. Eren und Mikasa haben die Mission, sie zu reparieren – ein Höllenjob. Der japanische Spielfilm basiert auf den gleichnamigen Manga-Reihe – ein riesiger Erfolg nicht nur in Japan. Das Cinemaxx am Raschplatz zeigt „Attack on Titan“ bei der „Anime Night“ am heutigen Dienstag um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 12,90 Euro (Parkett) und 14,40 Euro in der Loge.

Jeffrey Ji-Peng Li