Für seine Geschichten muss Abdelkarim nur aus seiner Haustür treten. Denn der Alltag des Comedians in der „Bielefelder Bronx“ bietet genug witzige Anekdoten und lustige Begegnungen – wie zum Beispiel mit deutschem Flughafenpersonal oder NPD-Anhängern –, um ein Programm daraus zu stricken. In „Zwischen Ghetto und Germanen“ erzählt der Sohn marokkanischer Einwanderer von seinen Alltagseindrücken. Los geht’s am Sonnabend um 20 Uhr im Kulturzentrum Pavillon, Lister Meile 4. Karten kosten 18,50 Euro.

Anna Beckmann