Die Festivalsaison ist längst vorbei? Von wegen! Beim alternativen Indoor-Rock-Festival „I Think I Spider“ stehen mit Leto, Candy Trip Down, The Aqualung und Finder heute gleich vier Bands auf der Bühne der 60er-Jahre-Halle – und das zum Preis von einer. Tickets kosten 15 Euro. ZiSH präsentiert die Show in der Faust. Die Veranstalter verzichten bewusst auf jeglichen Schnickschnack und laden stattdessen zu einer „schnieken Fete“ mit vier aufstrebenden Bands. Nach erfolgreichen Stationen in Nienburg und Göttingen kommt das „I Think I Spider“ bereits zum vierten Mal nach Hannover.

Um 19.30 Uhr eröffnet die Band Leto aus Hamburg den Abend. Die Jungs aus der Hansestadt spielen kantigen Punk mit Indie-Rock-Anleihen – Gitarrist und Basser wechseln sich dabei am Mikro ab. Songs wie „Alles wird gut gehen“ geben einen Vorgeschmack auf die in Kürze erscheinende EP des Quartetts.

Ab 20.30 Uhr übernehmen Candy Trip Down aus Hannover mit Alternative, Grunge und Stoner-Rock.

Musik mit Tiefgang und Melodien, zu denen man sich einfach mal fallen lassen kann, versprechen The Aqualung ab 21.30 Uhr. Das Quartett aus Osnabrück und Berlin freut sich auf das hannoversche Publikum und wird nach dem Auftritt „auf jeden Fall noch feiern gehen“, wie Bassist Claas erklärt. Ab 22.30 Uhr rocken die drei Soltauer von Finder die Bühne und liefern zum Abschluss des Festivals Rockmusik mit deutschen Texten. Von Tim Wegener

