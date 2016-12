Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Traditionen. Dazu gehört in Hannover das gemeinsame Jahresabschlusskonzert der Bands Fat Belly, C For Caroline und Ich Kann Fliegen. „Die Fette Caroline Kann Fliegen“ heißt die gemeinsame Party, die am Sonnabend um 20 Uhr inzwischen in die neunte Runde geht. Die Punkrocker von Fat Belly bringen ihre neue EP „Music’s A Business“ in die 6oer-Jahre-Halle der Faust mit und wollen sie kostenlos an Fans verteilen. Darauf ist auch der Song „#heinzmussbleiben“. „Wir hatten viele geniale Gigs im Chéz Heinz“, sagt Sänger Benjamin Feustell. Jetzt setzt sich die Band für den Verbleib des von Schließung bedrohten Lindener Kultclubs ein. Mit dem Song „Mich kann nur die Liebe retten“ vertraten Ich Kann Fliegen Niedersachsen 2012 beim „Bundesvision Song Contest“ und sind schon lange eine feste Größe der hannoverschen Musikszene. C for Caroline stehen für Pop-Punk, der an Green Day erinnert. Der Eintritt kostet 14 Euro. Von Tim Wegener

