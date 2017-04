Kyle war ein „ganz schön zerzauster Chaot.“ So beschreibt Eric Pulverich den Mann, der ihm auf seiner Australienreise das Nachtleben Sydneys zeigte. Eric ist Sänger und Gitarrist der Indie-Rockband Kyles Tolone aus Göttingen, benannt nach eben diesem charismatischen Australier. „Kyles Tolone“ ist die Kurzform des Satzes „Kyle is together alone“. Denn nachdem er eine Weile mit ihm unterwegs gewesen war, bemerkte Eric, dass Kyle nur auf den ersten Blick mittendrin im Geschehen war: Er kannte zwar alles und jeden, doch er gehörte nicht dazu, suchte seinen Platz in der Gesellschaft.

Die nach ihm benannte Band Kyles Tolone spiegelt das in ihrer Musik wieder: Sie klingt melancholisch und rastlos, aber nie antriebslos. Sie erinnert an frühere Songs von Coldplay und an die Kings Of Leon. Nach zwei veröffentlichten EPs folgte jetzt das Debütalbum „Of Lovers And Ghosts“. Ihre Releasetour führt Kyles Tolone am Dienstag um 20 Uhr ins LUX, Schwarzer Bär 2. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Greta Friedrich

ZiSH verlost Dienstag, bis 16 Uhr, auf www.facebook.com/ZishHAZ zweimal zwei Karten für das Konzert von Kyles Tolone im Lux.