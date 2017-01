Hannover. Ein Konzert in intimer Atmosphäre gibt es am Freitagabend bei Monster Records in Linden: Die Indie-Rocker von Walking on Rivers sind im Plattenladen Monster Records zu Gast. Mit dabei ist auch die 25-jährige Singer-Songwriterin Louisa Jones, die in der letzten Staffel von "The Voice of Germany" teilgenommen hat und im Mai ihre Debüt-EP veröffentlicht. Im Interview spricht die Sozialassistentin im Kindergarten über ihre Erfahrungen bei der Casting-Show und warum sie dort lieber Songs von Florence & The Machine statt Beyoncé gesungen hat.

Louisa, du hast an der letzten Staffel von "The Voice of Germany" teilgenommen. Würdest du noch mal bei einer Castingshow teilnehmen?

An sich war es eine tolle Erfahrung, ich möchte meine Musik in nächster Zeit aber gerne in die eigenen Hände nehmen. Die Sendung habe ich als Sprungbrett gesehen. "The Voice" war sehr zeitintensiv - ich habe von der Bewerbung über die Vorcastings bis zur Aufzeichnung fast ein Jahr investiert. Wäre ich weitergekommen, hätte es noch viel länger gedauert. Das, was man im Fernsehen sieht, ist immer nur ein winziger Ausschnitt der gesamten Arbeit. Es müsste schon ein Angebot für eine Show in England kommen, sonst würde ich erstmal nicht mitmachen.

Konzert bei Monster Records Das Konzert beginnt Freitag um 20 Uhr mit Louisa Jones. Gegen 21 Uhr spielen Walking on Rivers. Der Eintritt bei Monster Records, Oeltzenstraße 1, kostet 5 Euro.

Was hast du während der Aufzeichnung gelernt?

Ich hatte früher eine Band, die dann aufgelöst wurde. Ich saß danach zu Hause und die Musik hat mir gefehlt. Da habe ich mich bei "The Voice" beworben. Ich habe viele Freundschaften mit anderen Musikern geschlossen, stand auf einer riesigen Bühne und habe Zeit mit großen Musikern verbracht und Tipps bekommen. Außerdem konnte ich Fans dazugewinnen und Kontakte knüpfen. Samu Haber (Anmerkung: Sänger der finnischen Poprock-Band Sunrise Avenue) hat mir seine Mailadresse gegeben. Wenn ich meine CD fertig habe, kann ich sie ihm schicken und nach ein paar Tipps fragen.

Du hast in der Show unter anderem "Dog Days are Over" von Florence & The Machine gecovert. Ist es schwieriger mit alternativer Musik weiterzukommen, als wenn man Mainstream-Songs singt?

Auf jeden Fall. Vor der Staffel habe ich gesagt, dass ein Mann, der auf Deutsch singt, gewinnen wird - und so ist es auch gekommen. Ich wusste, dass ich nicht die Chance auf den Sieg habe und wollte eher versuchen an den richtigen Stellen international auf mich aufmerksam zu machen.

Also planst du langfristig?

Genau. Außerdem will ich auch weiter meine Musik als Singer-Songwriterin machen und wollte mich nicht verbiegen.

Ein Cover von Beyoncé hätte also nicht gepasst?

Nein, auf keinen Fall. Man wird ja später auch in der Rolle wahrgenommen, nach der man sich die Songs aussucht.

Du nimmst gerade dein erstes Album auf. Was kannst du verraten?

Erstmal kommt eine Akkustik-EP mit vier oder fünf Songs und Streichern. Die erscheint im Mai und das Release-Konzert wird im Lux stattfinden. Gleichzeitig nehme ich mein Album auf, das Ende des Jahres kommen soll. Da werden auch Schlagzeug und andere Instrumente vorkommen. Die EP wird eine ruhige Vorschau auf das Album.

Interview: Manuel Behrens