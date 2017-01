Mit ZiSH zu Fette Hupe

Posaunist Nils Wogram kann „Fahrstuhl-Jazz“ nicht ausstehen. Der sei so richtig schleimig, findet der Braunschweiger. Wogram selbst dagegen zeigt, wie guter Jazz klingen kann – und dass der weder schleimig noch langweilig sein muss. Der ehemalige Gewinner von „Jugend musiziert“ ist ein Virtuose an seinem Instrument, spielt elegant und mitreißend und ist einer der besten Jazz-Musiker Deutschlands. Er hat Echos gewonnen und die größten Jazz-Preise des Landes. Und er spielt mit der hannoverschen Jazz-Big-Band Fette Hupe. Los geht’s am Sonnabend, 14. Januar, um 19.30 Uhr im Lister Turm an der Walderseestraße 100. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.

