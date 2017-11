Mit ZiSH zu Fritz Kalkbrenner

Die Worte „Grand Départ“ beschreiben den Starttag der Tour de France – also einen großen Aufbruch. Produzent und Sänger Fritz Kalkbrenner hat sein aktuelles Album „Grand Départ“ genannt. Genauso wie sein älterer Bruder Paul Kalkbrenner („Sky and Sand“) produziert Fritz Techno und House. Für ihn steht der Titel „Grand Départ“ für den Beginn einer musikalischen Reise: von der kreativen Idee bis zur fertigen Platte.

Auf „Grand Départ“ dröhnen aber nicht nur die Bässe. Kalkbrenner mischt Blechbläser, Streicher und seine eigene Stimme in die Songs. So entstehen Tracks, zu denen man den ganzen Abend selbstvergessen tanzen kann, zum Beispiel am Freitag, 1. Dezember. Denn dann kommt Kalkbrenner nach Hannover. Sein Konzert in der Swiss-Life-Hall beginnt um 20.30 Uhr. Tickets gibt es für 38,75 Euro in allen HAZ-Ticketshops und online unter haz.de/tickets.

Von Emma Schell

Verlosung: ZiSH verlost bis Freitag, 16 Uhr, auf www.facebook.com/ZishHAZ viermal zwei Karten für das Konzert von Fritz Kalkbrenner in der Swiss-Life-Hall.