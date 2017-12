Mit ZiSH zu I'm not a Band

Baustellenlärm, eine Pfanne, die scheppernd auf Fliesen schlägt, oder ein tropfender Wasserhahn – I’m not a Band lassen Alltagsgeräusche in ihre Musik einfließen. Doch die sind nur ein Bestandteil der unkonventionellen Herangehensweise der zwei Berliner. Stephan Jung und Simon Ortmeyer kratzen an der Popmusik, ohne in arg gefällige Gefilde abzudriften. Genauso verhält es sich auch mit Elementen aus Electro und Hip-Hop.

Auf ihrem neuen, zweiten Album „Past Forward“ setzen I’m Not a Band diese Entwicklung fort. Das Ergebnis ist alternativer Elektropop, der für die Tanzfläche im Club genauso taugt wie für einen ruhigen Abend auf dem Sofa. Am Freitag stellt die Gruppe ihr neues Album um 20 Uhr im Mephisto, Zur Bettfedernfabrik 3, vor. Karten an der Abendkasse gibt es für 15 Euro.

Von Swantje Schurig

