Mit ZiSH zu Paul Weigl

Wenn Paul Weigl auf der Bühne steht, bleibt kein Mikro trocken. Ohne Rücksicht auf Stimmbänder und mit ausufernder Mimik schreispuckt er ins Mikro. Seine Texte performt der Slam-Poet mit so einer Intensität, dass man nicht weghören kann. Das ist vielleicht auch der Grund, warum der 35-Jährige aus Berlin, anders als seine Kollegen, ein Hörspiel gemacht hat, statt ein Buch zu schreiben. „De-Generationskonflikt!“ heißt es. Am Donnerstag ist er mit der gleichnamigen Show in der Faust-Warenannahme, Zur Bettfedernfabrik 3, zu Gast.

Kira von der Brelie

Verlosung: ZiSH verlost Donnerstag bis 12 Uhr auf www.facebook.com/ZishHAZ dreimal zwei Karten für den Slam.