Wie man Herzen auf dem Campingplatz erobert, bewiesen Schmutzki dieses Jahr beim Hurricane: Sie gaben ein Gratiskonzert zwischen Zelten und Campingstühlen – Pogo und Freibier inklusive. Schmutzki, das ist authentischer Punkrock und echtes Festivalfeeling: ehrlich, laut und voller guter Laune. In den zwischen rotzigem Punk und melancholischem Indie-Rock verpackten Songs geht es um Exzess („Sauflied“), Punk sein („Erinner dich mal“) und Festivalromantik („Zeltplatz Baby“). Die drei Stuttgarter touren jetzt mit ihrem zweiten Album „Spackos Forever“ durch Deutschlands Konzerthallen. Am Donnerstag spielen Schmutzki in der Faust-60er-Jahre-Halle, Zur Bettfedernfabrik 3. Los geht’s um 20 Uhr, die Tickets kosten 20 Euro.

Von Tim Wegener