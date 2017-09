Mit ZiSH zu Strobelite Honey im Lux

Hannover. Der begeisterte Vinylsammler DJ Lunatic mixt seit 20 Jahren. Um sich das erste Mischpult und den ersten Plattenspieler leisten zu können, verzichtete er sogar auf den Führerschein – und hat ihn bis heute nicht nachgeholt. Stattdessen feilte DJ Lunatic, der bürgerlich André Roegglen heißt, an der Karriere als Veranstalter zahlreicher Partys und Konzerte. Bis 2009 leitete er den Veranstaltungsbereich der Faust. Zusammen mit Gastkünstler The Dude aka Nando, langjähriger Radio-DJ und Gründer von The Sound of Nürnberg, legt DJ Lunatic am Freitag, 22. September, ab 23 Uhr im Lux, Schwarzer Bär 2, auf. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Von Maline Hofmann

