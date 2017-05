Hannover. Einfach sein – das haben wir laut Fargo verlernt. Der Rapper aus Berlin erzählt in seinem gleichnamigen Lied von Zeiten, in denen man das Handy und die neueste Technik einfach links liegen lassen konnte, und fährt dabei im Musikvideo mit dem Rad lässig durch die Gegend. Unter seine gefühligen Texte legt der 28-Jährige Instrumentalmusik, die so gute Laune macht, dass man sich ebenfalls aufs Rad schwingen und hinterherradeln will. Am Freitag kommt er auf seiner ersten Solo-Tour um 20 Uhr ins Lux, Schwarzer Bär 2. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Verlosung ZiSH verlost bis Mittwoch, 15 Uhr, auf www.facebook.com/zishHAZ zweimal zwei Karten für das Konzert.

jac/jos