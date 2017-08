Mit ZiSH zum Zytanien-Festival

Wo vergangenes Wochenende noch die Elektro-Beats des Fuchsbau-Festivals über die Felder wummerten, treffen sich nun vom 25. bis 27. August in Lehrte-Immensen Alt-Hippies, um das Zytanien-Festival zu feiern. Dabei ist der Hippie-Treff mittlerweile auch ein modernes Festival für Rock-, Techno- und Hip Hop-Fans: Diesmal gibt’s unter anderem Ska-Punk von Wisecräcker, atmosphärischen Pop von Annuluk und den lyrischen Elektro-Punk der Beatpoeten. In der „Weltraum“-Halle verbinden sich außerirdische Klänge mit visuellen Elementen und vermitteln eine magische Atmosphäre – wie in einer anderen Galaxie. Die Marktmeile bietet Kunsthandwerk und Klamotten, in der Ongolito-Bar gibt es selbstgemachte Pizzen. Der Eintritt für das gesamte Wochenende kostet 35 Euro an der Abendkasse.

Von Nele Schröder