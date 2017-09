Auf der Bühne haben die Killerpilze mit ihrem rotzigen Deutschrock Mädchen zum Kreischen und Jungs zum Mitgrölen ihres Hits „Richtig scheiße“ gebracht. Was hinter der Bühne passierte, bemerkten nur wenige. „Ich habe in sechs Wochen 26 000 Euro für Partymachen ausgegeben“, erzählt Bassist Andreas Schlagenhaft in der Doku „Immer noch jung“, die ihre Bandgeschichte erzählt. Klaas Heufer-Umlauf, Kraftklub-Sänger Felix Brummer und andere Musiker kommentieren sie. Am 5. Oktober läuft die Doku in den Kinos an, Sonnabend kommt die Band um 18 Uhr ins Cinemaxx, Raschplatz 6, um sie vorzustellen. Der Eintritt kostet 12,50 Euro.

Von Sarah Seitz

Verlosung: ZiSH verlost bis Mittwoch, 16 Uhr auf www.facebook.com/ZishHAZ zweimal zwei Karten für die Vorpremiere.