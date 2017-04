Mit ZiSH zur Show  von Bonez MC und RAF Camora

Hannover. Platz eins in den deutschen Albumcharts, alle 15 Songs in den Top 100 und zwei Songs sogar in den Top Ten der Singlecharts: Mit ihrem gemeinsamen Album „Palmen aus Plastik“ feierten Bonez MC, Kopf der 187 Straßenbande, und Rapper RAF Camora ihren bislang größten Coup. Wer keine Tickets für das ausverkaufte Konzert am Mittwoch, 5. April, in der Swiss-Life-Hall bekommen hat, kann sich die Straßenrapper am 12. August in Hannover als Headliner des Hang­over-Jam-Festivals anschauen – oder bei unserer Ticket-Verlosung mitmachen.

