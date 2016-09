Wer Punk-, Indie- oder Hip-Hop-Platten sucht, wird seit vier Jahren in der Calenberger Neustadt bei Monster Records fündig: Sven Jürgens (Bild), im Hauptberuf Krankenpfleger, verkauft dort von Donnerstag bis Sonnabend neue und alte Vinyl­scheiben. Ab 19 Uhr wird der Plattenladengeburtstag am Freitag, 16. Spetember, in der Oeltzenstraße 1 mit einem Doppelkonzert gefeiert: Neon Bone aus Münster und Burger Weekends (Osnabrück) spielen Pop-Punk im Ramones-Stil. Der Eintritt ist frei.