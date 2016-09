Hannover. Wenn seine Kommilitonen gegen Studiengebühren demonstrieren, ist Morad nicht dabei. Politik interessiert ihn nicht. Das ändert sich erst, als 2009 die Grüne Revolution in der iranischen Hauptstadt Teheran scheitert. Denn Morad lebt zwar in Deutschland – sein Vater musste aber vor knapp 40 Jahren aus Teheran fliehen. Autorin Shida Bazyar erzählt die Geschichte der fiktiven Auswandererfamilie in ihrem Romandebüt „Nachts ist es leise in Teheran“. Unterteilt in vier Zeitebenen schildern Vater Behsad, Mutter Nahid, Tochter Laleh und Sohn Morad ihre Erlebnisse. Die 28-jährige Schriftstellerin weiß, wovon sie spricht: Ihre Eltern flohen 1987 aus dem Iran nach Deutschland. Am Montag ist sie im Literarischen Salon zu Gast. Los geht’s um 20 Uhr, die Karten kosten 7 Euro, Studenten und Schüler zahlen 4 Euro.

Kira von der Brelie