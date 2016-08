The Flying Eyes in der Glocksee

„Jim Morrison ist auferstanden und hat eine neue Band gegründet”: Das ist der erste Gedanke, wenn man The Flying Eyes hört. Und nicht nur der Sound kommt aus den Sechzigern: Die Psychedelic-Band, die auch Stoner Rock, Blues und Americana in ihren Songs verquirlt, hat sich nach einem Sci-Fi-Roman von 1962 benannt, in dem fliegende Augen Menschen hypnotisieren. Als Support spielen Ouzo Bazooka, die für die Reihe „Musik aus Israel” nach Hannover kommen. Das Konzert beginnt am Mittwoch um 20 Uhr im Café Glocksee, Glockseestraße 35.

Katharina Kunert