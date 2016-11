Hannover. Dafür hat sich Günther mit der Situation von Jugendlichen in Hannover beschäftigt. So geht es etwa um eine junge Frau mit libanesischem Hintergrund, die Flaggen der Hisbollah-Milliz an Schulwände malt. Ein 18-Jähriger entsagt den Drogen – und beginnt mit extremem Kampfsporttraining.

Neben den Jugendlichen hat Günther auch mit Lehrern, Sozialarbeitern und Polizisten gesprochen. Entstanden ist ein kritisches Stück über die Identitätssuche von verzweifelten, armen oder abgehängten Jugendlichen, die versuchen, in Hannovers Brennpunkten ihren eigenen Weg zu gehen.

Von Anna Beckmann

„Bis hierher lief’s noch ganz gut“ feiert am Sonntag Premiere – es gibt noch Restkarten. Los geht’s um 19.30 Uhr im Ballhof Zwei, Knochenhauerstraße 28.