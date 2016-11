Hannover. Um mit Punkrock heute noch richtig Erfolg zu haben, muss man sich von den anderen abheben. Den Kanadiern von Billy Talent gelingt das immer noch souverän. Mit der charismatischen Krächzstimme von Ben Kowalewicz und dem verfrickelten Gitarrenspiel von Ian D’Sa schaffte die Band mit „Billy Talent II“ 2006 den Durchbruch. Hits wie „Fallen Leaves“ oder „Red Flag“ dürfen bis heute auf keiner Rockparty fehlen.

Auch auf dem aktuellen Album „Afraid of Heights“ funktioniert das Rezept aus eingängigem Gesang und guter Gitarrenarbeit. Neben den druckvollen Punksongs haben die Kanadier aber auch immer balladenartige Stücke im Repertoire: so wie eben „Fallen Leaves“ oder das neue „Horses and Chariots“, eine elektronische Punkballade. Am Freitag sind Billy Talent mit neuen und alten Songs in der Swiss-Life-Hall. Die Show ist ausverkauft, aber wir haben noch einige Tickets – zu gewinnen auf unserer Facebook-Seite.

Kira von der Brelie

Billy Talent spielen am Freitag in der Swiss-Life-Hall, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8. Los geht’s um 19.30 Uhr. Das Konzert ist ausverkauft.

Wir verlosen am Dienstag bis 16 Uhr fünfmal zwei Tickets für das Konzert in Hannover. Mehr Infos zur Verlosung findet ihr unter facebook.com/zishHAZ