Verlosung Mit ZiSH zu The Dirty Nil

Im April ist ihr zweites Album „Minimum R&B“ auf dem kalifornischen Punklabel Fat Wreck Chords erschienen – für Genreliebhaber ein Ritterschlag, immerhin wird das Label von NOFX-Sänger Fat Mike betrieben. In ihrer Heimat im kanadischen Ontario sind die drei Musiker keine Unbekannten mehr: Vor ein paar Monaten spielten sie als Vorgruppe ihrer Landsleute von Billy Talent und bekamen für ihre Musik den Nachwuchspreis „Juno Award of 2017“ verliehen. Jetzt sind sie zum ersten Mal auf Solotour in Europa und kommen auch nach Hannover: Am Freitag spielen The Dirty Nil im Lux, Schwarzer Bär 2. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet 16 Euro.

Von Emma Schell

