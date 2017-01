Hannover. Ob unbekannter MC oder Szene-Veteran: Ambitionierte Hip-Hoper rappen um den Einzug in die nächste Runde. Wer bei dem Freestyle-Battle mitmachen möchte, kann sich noch bis 19 Uhr an der Abendkasse anmelden. Am Donnerstag ab 19 Uhr im Mephisto, Zur Bettfedernfabrik 3. Eintritt 10 Euro.

Verlosung ZiSH verlost bis Mittwoch, 15 Uhr, unter www.facebook.com/zishhaz zweimal zwei Karten.

twe