Mit ZiSH zu The Hirsch Effekt

Ihrem Ruf, die wohl spannendste Band aus Hannover zu sein, werden The Hirsch Effekt auch mit ihrer vierten Platte „Eskapist“ locker gerecht. Dem Trio ein treffendes Genre zuzuordnen ist hingegen weiter schwierig: Progressive Metal, Post-Hardcore, Punk- und Mathrock – all diese Richtungen klingen in den vertrackten und oft ausufernden Songs an, ohne dass ein Element die Oberhand gewinnt. Soundgewaltig und brachial setzen die drei Jungs von The Hirsch Effekt ihr musikalisches Spektakel auch live um. Am Donnerstag ab 20 Uhr steht das Heimspiel der Band im Musikzentrum, Emil-Meyer-Straße 26–28, an. Eintritt: 20 Euro. Manuel Behrens

