Mit ZiSH zu Antiheld

Die deutschen Texte der Band Antiheld drehen sich um die Probleme von jungen Erwachsenen. Wie ziellos diese Generation ist, habe seine Mutter vor 20 Jahren schon gewusst, singt Frontmann Luca. Am meisten Spaß hat die Band an Straßenmusik, als Vorgruppe von Rea Garvey und The BossHoss spielte sie aber auch schon vor Tausenden Zuschauern.

Die erste Tour starten Antiheld am Freitag, 3. November, im Lux, Schwarzer Bär 2. Los geht es um 20 Uhr, Eintritt 19,85 Euro.

Von Isa Begemann

Verlosung: ZiSH verlost bis Dienstag, 31. Oktober, um 15 Uhr auf www.facebook.com/ZishHAZ zweimal zwei Karten für das Konzert.