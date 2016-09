Eine beinahe religiöse Grundstimmung zieht sich durch ihre Songs, die irgendwo zwischen Krautrock, Stonerrock und Postpunk anzusiedeln sind. Die Gitarren sind warm angezerrt, die analogen Synthesizer hallen ebenso wie die unheilvolle düstere Singstimme, und das Schlagzeug groovt mehr, als dass es schmettert.

In ihrer Arbeit folgen Suns of Thyme dem Do-it-yourself-Gedanken: Songwriting, Recording, Artwork – alles geschieht in Eigenregie. Ein großes Label durfte es aber trotzdem sein. Die aktuelle Platte „Cascades“ erschien im Mai beim Szeneriesen Napalm Records, auf dem auch die Kultstoner The Sword und die Metalcore-Veteranen Walls of Jericho ansässig sind.

Medea Sieben und Clara Hellner

