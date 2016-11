Klar ist in Phils Welt eigentlich kaum etwas. Er hat keine Ahnung, wer sein Vater ist und seine Mutter Glass stellt ihm ständig neue Teilzeit-Väter in Form ihrer wechselnden Liebhaber vor. Nach seiner Rückkehr aus dem Sprachcamp verheimlichen sie und seine Schwester Dianne ihm irgendetwas. Was, weiß er nicht – und das will er auch gar nicht. Denn da ist jemand, der ihn mehr interessiert: Nicholas, ein neuer Mitschüler, stellt die Gefühlswelt des 17-Jährigen auf die Probe: Erwidert er nun seine Gefühle, oder bildet Phil sich die Leidenschaft zwischen ihnen nur ein?

Die Protagonisten des Films „Die Mitte der Welt“ sind auf der Suche einem Fixpunkt. Einer Mitte ihrer Welt, an der, erstmal angekommen, alles klarer und stabiler ist, als es gerade zu sein scheint. Hauptdarsteller Jannik Schümann (Nicholas) stellt Mittwoch mit Produzent und Regisseur Jakob M. Erwa den Film im Apollo Kino in Hannover vor.

Kira von der Brelie