Auf Gipfeln stehen oder durch weite Landschaften wandern – der Folk-Punk von North Alone bringt einen gedanklich schnell an Sehnsuchtsorte. Dabei wollte Sänger Manuel Sieg eigentlich eher wie die Punk-Band NOFX klingen. Die Mischung aus reibeiserner Stimme, rockigen Gitarrenriffs und zarten Geigetönen erinnert aber eher an Flogging Molly. Mittwoch sind die Osnabrücker ab 21 Uhr im Béi Chéz Heinz, Liepmannstraße 7b. Die Karten kosten 19 Euro. Die zweite Band des Abends Sam Alone & The Gravediggers spielt auch Folk. Die weichen Melodien und die energetische Stimme klingen aber eher poppig à la Mumford & Sons.

