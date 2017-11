Mit ZiSH zu Jaya the Cat

Von Auftritten in den Pubs und Kneipen Bostons und dem Leben in einem Van war es für die Musiker der Reggae-Punkrock-Band Jaya The Cat ein langer Weg bis nach Amsterdam. Dort landeten sie 2003, seitdem wollen sie die europäische Ska-Szene erobern – mit Texten, die das Leben feiern, und eingängigen Melodien, die mit Offbeat hinterlegt sind. Jaya The Cat sind schon als Support von bekannten Bands wie den Beatsteaks aufgetreten. Am Dienstag um 20 Uhr wollen sie im Musikzentrum, Emil-Meyer-Straße 26, Songs aus dem erst drei Tage später erscheinenden Album „A Good Day For The Damned“ spielen. Eintritt 24 Euro. Von Jacqueline Niewolik

Verlosung : ZiSH verlost bis Montag um 16 Uhr auf www.facebook.com/ZishHAZ zweimal zwei Karten für das Konzert.