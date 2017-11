„Ich schreibe keine Lieder mehr über Killefitz, nur noch über Dinge, die mich wirklich berühren“, ist das Credo des 35-jährigen Sängers Maxim. Das hört man den spontan neu interpretierten Stücken auch live an: Am Montag, 13. November, ab 20 Uhr in der Faust-Warenannahme (verlegt vom Pavillon), Zur Bettfedernfabrik 3. Eintritt 30, ermäßigt 25 Euro.

Von Emma Schell

Verlosung : ZiSH verlost bis Freitag, 10. November, 16 Uhr auf www.facebook.com/ZishHAZ dreimal zwei Karten für das Konzert.