Mit ZiSH zu Leaves & Trees

Blätter und Bäume – der Bandname von Leaves & Trees beschreibt die nordische Gemütlichkeit ihrer Lieder schon sehr gut. Zart gezupfte Gitarrensaiten, säuselnde Celloklänge und eine samtweiche Stimme – der Folk-Pop von Leaves & Trees klingt wie der Soundtrack zum Hygge-Trend: gemütlich und unaufgeregt.

Die Mischung aus ruhigen Melodien und nordischem Touch der fünf Mittzwanziger erinnert etwas an die Indie-Folk-Band Mumford & Sons. Mit ihrer ersten EP „Bridges and Borders“ ist die hannoversche Band gerade auf Clubtour. Sonnabend ab 20 Uhr gibt sie im Lister Turm,Walderseestraße 100, ihr Abschlusskonzert. Im Vorprogramm spielt die niederländische Folk-Band The New Poor. Karten kosten 12 Euro, Schüler und Studenten bezahlen 9,60 Euro.

Kira von der Brelie

