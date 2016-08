Klar, zu den größten Festivals kommen die größten Bands. Wenn sich allerdings 60 000 Besucher – oder mehr – vor die Bühnen drängen und der Weg zum Festivalgelände weit ist, bleibt oft der Charme und die Atmosphäre auf der Strecke. Solche Probleme hat das Reload-Festival bei Neustadt nicht. Hier kann es passieren, dass man morgens vom ansässigen Bauern, der mit seinem Trecker auf dem Feld nebenan vorbeiknattert, geweckt wird.

Dafür wird der Landwirt auch in diesem Jahr die entsprechende Gegenbeschallung bekommen: Wenn am Freitagabend die New-Metal-Ikonen von Limp Bizkit als Headliner auf die Bühne kommen oder Comeback Kid zum Kaffee und Kuchen melodischen Hardcore servieren. Ein Höhepunkt ist auch der Auftritt der Singer-Songwriter-Combo Monsters of Liedermaching („Tod in der Nordsee“).

Manuel Behrens

Reload Festival in Sulingen,

Beginn Freitag, 26. August, 12.30 Uhr,

Eintritt 89 Euro für beide Tage

ZiSH verlost einmal zwei Tickets. Die Gewinner treffen die Monsters of Liedermaching zu einem privaten Meet & Greet. Ruft dazu einfach heute um 15 Uhr unter (05 11) 5 18 17 58 an und gewinnt mit etwas Glück.