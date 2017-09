Der Schutz seines Baus wird für den Dachs in Franz Kafkas "Der Bau" zur Bessenheit. Vor wem er ihn schützt, weiß er selbt nicht so genau. Die Adaption des Stücks vom Theater an der Glocksee zieht Parallelen zu rechtem Populismus und Verschwörungstheorien. ZiSH verlost Karten.