Gerade vier Jahre ist es her, dass das DJ-Duo Mia Mendi (Bild) seinen Youtube-Kanal startete. Jetzt haben die zwei aus Manchester ihre erste EP veröffentlicht. Die Mischung aus melodischem Elektro und smoothem Techno passt zum urigen Festivalambiente auf dem Gelände des Straßenbahnmuseums in Sehnde-Wehmingen, Hohenfelser Straße 16. Sonntag ab 2 Uhr stehen sie auf der „Wummerland-Bühne“. Zum Tanzen lädt am Sonnabend ab 12 Uhr Open Water Collective auf der „Hohenfels-Bühne“ ein. Dort wird es am Sonntag ab 16.30 Uhr temporeich mit Ska-Punk von Le Fly. Außerdem gibt es Workshops und Lesungen wie vom hannoverschen Ex-Junkie $ick. Das Festival geht von Freitag bis Sonntag. Es gibt Shuttlebusse von der Bahnstation Messe/Ost. Ein Ticket kostet 49 Euro.

