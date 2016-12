Hannover. Seit fünf Jahren organisieren Phillip Polley und seine Kollegen Holi-Farbfeste in ganz Deutschland. Doch das Team wollte neben den Open-Air-Partys Schwung in die hannoversche Clubszene bringen und hat sich die Reihe „Bunte Nacht“ ausgedacht. Das Motto: Gute Musik, nette Leute, faire Preise und Abwechslung. Nach der erfolgreichen Premiere im Raschplatzclub Ludwig im Dezember, geht es nun am Sonnabend weiter mit dem Indoor-Festival: Im Saal legt DJ Timbo Future House, EDM und Progressive House auf. Timbo legte in den letzten Jahren schon auf großen Electro-Festivals wie dem Nature One oder dem Parookaville auf.

Im Stadl-Floor versorgt Franky P. die Gäste mit Partyhits, während im Salon House läuft. Zum Drumherum gehören Konfetti-Kanonen und ausgefallene Deko. Beginn im Ludwig, Runde Straße 6, ist um 22 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro.

Verlosung: ZiSH verlost bis Mittwoch, 15 Uhr, auf www.facebook.com/ZishHAZ fünfmal zwei Karten für die „Bunte Nacht“ im Ludwig.