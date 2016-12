"Figaro, Figaro, lalala“: Wenn Yung Hurn über einen Opernbesuch rappt, klingt das wie ein Grundschüler, der einen großen Zug Helium aus einem Luftballon inhaliert hat. Aber der junge Wiener ist dabei deutlich unterhaltsamer. Er sprechsingt zu schleppenden Beats auch von dicken Autos, Drogen, Sex – macht das aber so obszön gelangweilt, dass es eine willkommene Abwechselung zu den ganzen verbissenen Gangsta­-Rappern ist.

Mehr als 14 Millionen Klicks hat das Œuvre des Wieners auf Youtube – obwohl oder gerade weil er keine nennenswerten Rap-Techniken beherrscht. Sollen die anderen doch Doubletime-Passagen trainieren oder um vielsilbige Reime ringen: Yung Hurns druffe Hymnen sind so hedonistisch wie antriebslos, eine aparte Mischung. Zwölf Trap-Tracks, die voll von typischem Internet-Humor sind („Twitter ist ein Psychiater für mich“), hat der Österreicher für „In Memory of Yung Hurn“ jetzt zum kostenpflichtigen Download und Streamen zusammengestellt.

Auch wenn er seine Stimme permanent durch den Auto­tune-Filter jagt, finden sich darauf erstaunlich poetische Passagen, so wie in „Ferrari“: „Meine Pommes brauchen kein Salz / Ich lass paar Tränen einfach rauf tropfen / Stich ein Messer in mein Herz, Baby / Hoff’, dann hört es endlich auf zu klopfen.“ Romantik 2.0 eben.

Von Karsten Röhrbein