Eine namhafte Truppe hat sich unter dem Namen Gone is Gone zusammengetan: Troy Van Leeuwen, Gitarrist bei der Stoner-Band Queens of the Stone Age, Troy Sanders, Sänger und Bassist der Prog-Metaller von Mastodon, sowie Tony Hajjar, Drummer der Post-Hardcore-Band At the Drive-in. Nachdem das Trio 2016 eine EP vorgelegt hatte, ist nun der erste Langspieler „Echolocation“ fertig.

Damit ist Gone is Gone auf Anhieb eine epische Symbiose aus den Merkmalen der beteiligten Bands gelungen: Der trockene Queens-of-the-Stone-Age-Wüstensound trifft auf das presslufthammerartige Riffgeboller und den apokalyptischen Wuchtgesang von Mastodons Sander. Zusammengehalten wird dieser Koloss vom zurückgenommenen, aber präzisen Schlagzeugspiel.

Schon beim Opener „Sentinent“ wird klar, dass sich die Supergroup nicht zusammengetan hat, um sonnige Stimmung zu verbreiten. Mehr fünf Minuten donnert der Song, eine düster-bedrohliche Trance. „Resurge“ ist der musikalische Gegenpart: Ein wuchtiges Riff führt durch zahlreiche Breaks, kehrt wieder zum Ursprung zurück, um sich dann in einem offenen Ende aufzulösen. So ergeht es vielen der zwölf Songs auf „Echolocation“. Das macht die Platte zu schwerer Kost, die aber sehr nahrhaft ist.

Manuel Behrens