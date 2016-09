Einen radikalen Wandel vollzieht man meist, um glücklich zu werden. Tom Gabel war lange unglücklich. Er fühlte sich im falschen Körper geboren und entschied sich 2012, als Frau weiterzuleben. Der Against-Me!-Frontmann wurde zu Laura Jane Grace. Das letzte Album der Punkrock-Band aus Florida, „Transgender Dysphoria Blues“, war die Geschichte der Veränderung. Glücklich ist Grace noch nicht. Auf ihrem neuen Album „Shape Shift With Me“ zeigt sich, dass sie davon noch weit entfernt ist.

In Romanen und Filmen spricht man von den 17 Abenteuern, die ein Held überstehen muss, um ans Ziel zu kommen. Hört man die Dringlichkeit, ist Grace gerade auf dem „Weg der Prüfungen“ – dem sechsten Abenteuer. Davon gibt’s einige. Viele Songs handeln von ihrer Familie, oder dem, was davon übrig ist: Von ihrer Frau ist sie getrennt, und der Vater hat den Kontakt abgebrochen. Hinzu kommen die Nebenwirkungen ihrer Hormonbehandlung. Alles Stoff, der auf „Shape Shift With Me“ verarbeitet wird – und wie. Against Me! klingen wie eine moderne Version von The Clash: abgehackt gesungene Strophen, prägnante Refrains. Kein Song, der dem anderen gleicht. Der wütende erste Song „Provision L-3“ erinnert an „White Riot“ der Londoner, das poppige „Crash“ an „Death or Glory“. Clash-Frontmann Joe Strummer hätte das sicher gefallen. So sehr man Grace ihren Weg zum Glück wünscht: Ihr jetziges Leben bietet Stoff für noch viel mehr solch starker Punkrock-Platten.

Manuel Behrens

Against Me!: „Shape Shift With Me“, Xtra Mile Recordings, www.againstme.net