Was gerne mal vergessen wird bei all dem Gerede über das Schlitterleben von Peter Doherty: dass er einer der wenigen großen Songschreiber unserer Zeit ist, ein Meister zerbrechlicher Melodien. Das hat er mit den Libertines bewiesen, mit den Babyshambles bestätigt, und auch auf seinem zweiten Soloalbum „Hamburg Demonstrations“ hat sich daran nichts geändert. Zwar sind darauf keine der stürmischen Hymnen, für die Doherty berühmt ist, dafür aber ein paar der charmantesten Lovesongs, die er je geschrieben hat.

Besonders gut ist die Ballade „I Don’t Love Anyone (But You’re Not Just Anyone)“, die gleich in zwei Versionen vorliegt. In der ersten (sehr ausgeruhten) streichen sanft krächzende Geigen zu tapsenden Pauken. In der zweiten schnarrt die Akustikgitarre so schön nachlässig, wie nur Doherty sie spielen kann. Dazu bumtschakt das Schlagzeug, und der 37-Jährige singt wie ein angetüdelter Matrose in einer Hafenbar. Alles wie immer also.

So unterschiedlich sie klingen: Beide Versionen des Songs sind gleichermaßen großartig. Es ist offensichtlich völlig egal, wie Dohertys Lieder instrumentiert sind. Dass sie brillant sind, würde man sogar noch hören, wenn David Guetta sie zu einem Hands-up-Ungeheuer ummodeln würde. Auf dass er es nie tun möge.

Martin Wiens