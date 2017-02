Dass eine Rockband mit nur zwei Mitgliedern funktionieren kann, weiß man spätestens seit den White Stripes: Schlagzeug, Gitarre, kein Schnickschnack, sondern auf den Kern reduzierter Rock. Waren die White Stripes die extravaganten Nerds, die Fachzeitschriften über Gitarreneffektgeräte lasen, dann sind die Japandroids, also Schlagzeuger David Prows und Gitarrist Brian King, die umtriebigen Partygäste in der Indie-Disco. Das Garage-Rock-Duo aus dem kanadischen Vancouver hat für seine drei bisherigen Alben reichlich Lob eingefahren: Sie enthielten von guter Laune beseelte Songs, wie gemacht für Studi-Clubs.

Doch der Nachfolger „Near to the Wild Heart of Life“ hat ein Problem: Der gleichnamige Opener ist eine wunderbare Mitsinghymne, die man wieder und wieder hören möchte, wenn die Stimmung im Club am Kochen ist. Doch dann geht der Platte die Puste aus: Die folgenden sieben Songs können da nicht Schritt halten. Stattdessen versuchen sich die Japandroids an Stadionrock: Es gibt Akkordgeschrammel in Midtempo-Manier, die Refrains wollen nicht recht zünden, und der Stimmverzerrungseffekt Marke „Nasse Socke im Mund“ nervt. So ist das Album nach kurzer Zeit so eintönig wie der routinierte Besuch im immer gleichen Club.

Von Manuel Behrens