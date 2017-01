Christopher Taylor alias Sohn kann sich einfach nicht entscheiden, ob er nun ein Popstar sein möchte oder nicht. Das Potenzial dazu hätte er: Hits schreiben kann der Brite, das hat er schon oft genug bewiesen, unter anderem mit Kompositionen für Rihanna und Banks. Nun legt er sein zweites eigenes Album „Rennen“ vor, und es ist furchtbar langweilig.

Die Songs wirken gehemmt, sie dümpeln irgendwo zwischen Untergrund und Mainstream herum, ohne so richtig dazuzugehören. Sobald sich ein großer Moment andeutet, dekonstruiert Taylor ihn schnellstmöglich wieder, als habe er Angst davor, zu bombastisch zu werden.

Musikalisch hat sich gegenüber seinem Post-Dubstep-Debüt „Tremors“ nicht viel getan. Die Synthies haben Schluckauf, sie glucksen, fiepen und schnalzen. Dazu lässt Taylor die Drums stellenweise so lange um sich selbst drehen, stets knapp neben dem Takt, bis sie irgendwann wieder auf der Eins rauskommen. Über den Bässen schwebt Taylors Stimme, mal klar, mal von Effekten zerhäckselt. Das ist alles nett, alles gut gemacht, aber überhaupt nicht aufregend. Dafür sind die Songs zu gestriegelt, zu vorhersehbar verheddert – und zu unentschlossen. Besser, Taylor schreibt demnächst wieder Hits für Rihanna. Die weiß wenigstens, was sie will.

Von Martin Wiens