Album des Jahres: „Nattersfed“ von Kvelertak ist Black Metal für Anfänger: voll auf die Nuss und trotzdem melodisch und abwechslungsreich. Episch!

Platz 2: „Intervention“ von KMPFSPRT. Die Punkrocker aus Köln enttäuschen auch mit ihrer zweiten Platte nicht und pendeln zwischen klarer, politischer Kante, Emo-Lyrics und amüsanter Ironie - wie in "Ich hör' die Single nicht".

Platz 3: „Shape Shift with Me“ von Against Me!. Die Band um Frontfrau Laura Jane Grace klingt nicht mehr so düster, wie auf der Vorgängerplatte. Die Single "Crash" gehört zu den poppigeren Songs und erinnert ein wenig an The Clash.

Platz 4: „Kontakt“ von Fjørt. Die Melodic-Hardcore-Band aus Aachen war sicher nicht nur für mich die Neuentdeckung des Jahres.

Platz 5: „Only Ghosts“ von Red Fang. Wer auf Stoner-Rock, Metall und Punkrock steht, dürfte auch Gefallen an der neuen Platte finden. Ansonsten sind ihre Musikvideos noch immer beste Unterhaltung.

Song des Jahres: „Halo On Fire“ von Metallica. Sportliche acht Jahre haben die Metall-Papis für ihre neue Platte „Hardwired ... to Self Destruct“ gebastelt – sie haben abgeliefert.

Heimlicher Hit: „Stoff und Schnaps“ von Lil Kleine & Ronnie Flex. Zwei junge Niederländer machen auf dicke Hose.

Enttäuschung des Jahres: „The Party’s Over“ von Prophets Of Rage. Das „Make America Rage Again“-Gehabe ist so plump wie der Tweets von Donald Trump.

Manuel Behrens durfte auf Bandtour an jeder Tanke entlang der A 7 eine Pinkelpause machen.