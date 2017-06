26 Tipps Das After-Abi-Abc

Alte Schulbücher verkaufen: Warum die alten Schulbücher in den Müll schmeißen, wenn man sie auch auf Flohmärkten oder im Internet zu Geld machen kann? Die nächste Generation von Schülern wird dankbar sein, ein gebrauchtes Exemplar günstig abstauben zu können – und der Erlös kann anschließend sinnvoll auf Partys oder in Reisen investiert werden.

Bücher lesen: Wenn durch die verkauften Schulbücher wieder Platz im Regal ist, gilt es, endlich die liegen gebliebenen Romane der letzten Monate wegzuschmökern – und den freien Platz mit neuen Lieblingsbüchern zu füllen.

Chucks entsorgen: Während langweiliger Mathestunden hatte man oft nichts Besseres zu tun, als das Federmäppchen oder den Ranzen seiner Mitschüler mit Edding zu bekritzeln. Und selbst vor den geliebten Chucks wurde nicht haltgemacht. An der Uni erntet man für „HDGDL Christian“ und andere Liebesbekundungen allerdings wohl eher komische Blicke.

Dönerfrühstück: Vorbei sind die Zeiten, in denen die Eltern einen morgens zu Käse und Wurst zwingen konnten. Warum nicht mal ein Döner? Oder doch lieber die kalten Pizzareste vom Vorabend? Abiturienten dürfen das.

Endboss besiegen: Ob wilde Offroad-Rennen in „Dirt 4“, adrenalingeladene Faustkämpfe in „Tekken 7“ oder pixeliges Herumspringen in „Sonic Mania“ – der Sommer bringt allerlei neue Videospiele mit sich. Wer gerne zum Controller greift, kann mit diesen Titeln ganze Tage auf dem Sofa verbringen.

Filmklassiker nachholen: Im Kino läuft gerade „Alien: Covenant“, der fünfte Teil der „Alien“-Kultsaga. Die DVD-Box mit allen vier vorherigen Teilen gibt es gebraucht für rund 10 Euro – jetzt hast du die Zeit, dir alle Teile in einem Marathon anzugucken. Und noch mehr: Ob Tarantino oder Hitchcock – „Pulp Fiction“ und „Psycho“ sind nur zwei der vielen Filme von den beiden Kultregisseuren, die man gesehen haben sollte.

Geschwisterliche Gerechtigkeit: Kein Schüler mehr zu sein heißt oft, als Einziger in der Familie nicht mehr jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen zu müssen. Die perfekte Gelegenheit, um den alten Geschwister-Krieg zu gewinnen: Einfach jeden Morgen trotzdem um 6 Uhr aufstehen, nur um damit anzugeben, dass man sich wieder hinlegen und weiterschlafen kann.

Hotel Mama: Einen Haushalt zu führen ist echt anstrengend. Mama weiß das. Wer zum Studienbeginn aus dem Hotel Mama auszieht und dann nicht Google fragen will, wie man die Waschmaschine anschmeißt – jetzt noch mal erklären lassen.

Interrail-Ticket: Post-Abi-Zeit heißt für viele: erst mal durch die Welt reisen. Ein Interrail-Ticket kaufen und spontan unter der Woche Europa erkunden, kann sich wie ein kleines Abenteuer anfühlen.

Jodel installieren: Die App für anonymisierte Kurznachrichten gilt in vielen Kreisen bereits als inoffizielle Grundvoraussetzung zum Studieren – und versüßt später langweilige Vorlesungen.

Kochen lernen: Wer später nicht nur von Tiefkühlpizza und Bringdienstessen leben will, sollte zumindest Grundkenntnisse im Kochen haben – im Optimalfall kann man dann auch mehr als Nudeln und Rührei zubereiten. Die Köche vom Hotel Mama (siehe H) helfen dabei sicher gerne.

Lernmaterial vernichten: In Schubladen und Regalen haben sich über die Jahre viele Lernzettel angesammelt – ein kleines Feuer im Freien schafft nicht nur Platz, sondern kann auch ein Ventil für angestauten Schulfrust sein.

Macht’s gut: Morgens den Schulkindern an der Bushaltestelle ein High-Five geben, wenn man selbst gerade erst von einer Party nach Hause kommt – unschlagbar.

Netflix und Co.: Um an der Uni mitreden zu können, braucht man nicht nur Jodel (siehe J), auch das Wissen um Kultserien kann von Vorteil sein. Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime und Co. können dich etwa mit der Anwaltserie „Better Call Saul“, dem Fantasy-Epos „American Gods“ und dem Krimidrama „Tote Mädchen lügen nicht“ versorgen. Genügend Stoff gibt es also – solange das Popcorn reicht.

Orientieren: Wie lange gehen die Bewerbungsfristen fürs Studium? Was sind Credit Points? Und ist der Bachelor nicht sonst der mit den Rosen? Das Thema Studium kann viele Fragen aufwerfen. Antworten gibt es etwa auf den Websites der angestrebten Unis oder der Bundesagentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de.

Praktika machen: Wenn dir Punkt O schwerfällt, probiere dich unverbindlich in Jobs aus, die für dich interessant sein könnten. Praktika kommen in jedem Lebenslauf gut und sind auch für alle spannend, die schon wissen, was sie mal werden wollen.

Quizmeister werden: „Nach der Schulzeit brauche ich das nie wieder“ – von wegen! Beim Pubquiz können zwölf Jahre Allgemeinbildung auf den Prüfstand gestellt werden.

Rabatte für Schüler ausnutzen: Bis Mitte August kannst du mit deinem Schülerausweis noch mit dem Schülerferienticket in Niedersachsen und Bremen fahren und in vielen Schwimmbädern der Region Hannover einen vergünstigten Eintrittspreis zahlen.

Sport: Nach dem Frustfressen beim Lernstress und der Feierei nach dem Abi gibt es jetzt keine Ausreden mehr – es wird Zeit, etwas für die Gesundheit zu tun. Kram die alten Laufschuhe aus dem Schrank – oder nutze zum ersten Mal seit der Anmeldung vor zwei Monaten die Mitgliedschaft im Fitnessstudio.

Trübsal blasen: Ein wichtiges Kapitel in deinem Leben endet jetzt. Es ist okay, dem mal eine Träne nachzuweinen – auch, wenn du das vor deinen Freunden vielleicht nicht zugeben willst.

Ungeduld aushalten: Von welchen Unis gibt es eine Zusage? Und wo werden die alten Schulfreunde hinziehen? Auf die Antworten muss man leider mitunter monatelang warten.

Vormittags ins Schwimmbad gehen: Schreiende Kinder im überfüllten Schwimmbad – wer darauf keine Lust hat, kann nun vormittags schwimmen gehen.

WG-Leben: Am günstigsten lebt es sich als angehender Student in einer WG – und lustiger als alleine zu wohnen ist es auch. Nächtliche Küchengespräche, gemeinsame Hauspartys und neue Freunde sind unbezahlbar.

X-mal wieder umdrehen: Stundenplan? Was war das noch gleich? Jetzt zwingt dich nichts mehr zum frühen Aufstehen. Da kann der Wecker auch gleich ganz aus bleiben.

Yoga: Zwölf Jahre Schulstress sitzen tief im Körper fest. Yoga kann helfen, die innere Balance wiederherzustellen – oder zumindest dem Körper etwas Gutes zu tun.

Zeit verschwenden: Im Endeffekt ist es doch total egal, wie du deine Zeit nach der Schule verbringst. Hauptsache ist, dass du selbst damit glücklich bist. Wenn andere deine Interessen für Zeitverschwendung halten, dann verschwende eben deine Zeit. Es ist dein Leben – was du damit machst, geht nur dich etwas an.

Mitarbeit: Abby Amoakuh, Anna Beckmann, Emma Schell, Greta Friedrich, Jeffrey Ji-Peng Li, Johanna Stein, Joss Doebler, Lea Stratmann, Manuel Behrens, Sarah Mussil und Sarah Seitz.