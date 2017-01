James Johnston, erinnerst du dich noch daran, wo du warst, als die Entscheidung für den Brexit fiel?

Ich war zu Hause und habe Nachrichten gesehen. Es war spät abends und meine Frau war schon im Bett. Als ich hörte, dass wir wirklich aus der EU austreten würden, fühlte ich mich einsam. Es war schwer zu verstehen, was da gerade passiert ist. Ich war einfach nur traurig und wusste, dass es vielen Menschen genauso ging.

Bist du sehr heimatverbunden?

Ja. Ich glaube meine Heimat macht einen Großteil meines Charakters aus. Die Kultur und die Menschen, die mich zu Hause umgeben, machen mich zu dem Menschen, der ich bin. Ich glaube, wir Schotten sind sehr bescheiden und einfach. Für uns als Band ist es immer noch komisch, vor so vielen Menschen zu spielen.

Wünschst du dir ein unabhängiges Schottland?

Ich habe damals für die Unabhängigkeit gestimmt und war mir ziemlich sicher, dass wir gewinnen würden. Das war leider nicht der Fall, aber ich glaube weiter an die Unabhängigkeit. Es ist nicht so, als würden wir uns von unseren Nachbarn scheiden lassen wollen. Wir wollen nur aus einiger Entfernung unsere Beziehung zu ihnen überprüfen.

Glaubst du, ihr als Künstler habt eine gewisse Verantwortung in diesen politisch brisanten Zeiten?

Ich glaube nicht. Wir sind keine politische Band. Es ist zwar schwer, Politik bei den ganzen Kriegen und schlimmen Nachrichten auszublenden. In unserer Musik kommt es aber nur selten vor, dass wir politisch Stellung nehmen.

Ihr produziert wenige Singles, anders als andere Bands. Wieso?

Wir produzieren schon einige Singles, wir haben uns aber immer eher als Album-Band gesehen. Eine Single kann niemals alle Facetten einer Band widerspiegeln, ein Album schon.

Euer neues Album „Ellipsis“ habt ihr mit einem neuen Produzenten aufgenommen. Habt ihr etwas an der Art und Weise, eure Musik aufzunehmen, geändert?

Ja, vor diesem Album hatten wir eine etwas traditionellere Herangehensweise. Wir saßen alle klassisch als Band in einem Raum und haben Musik gemacht. Zuerst haben wir die Instrumente aufgenommen und anschließend den Gesang. Dieses Mal hatten wir keine Regeln. Manchmal haben wir mit dem Gesang angefangen oder mit dem Schlagzeug. Wir waren getrennt oder zusammen bei den Aufnahmen, alles war ein bisschen lockerer.

Das ist Biffy Clyro 15 Jahre alt waren die Zwilligsbrüder Ben und James Johnston, als sie mit Simon Neil für ihren ersten Gig die Schule schwänzten. Die Schotten spielen Indie- und Alternative-Rock. Auf ihren sieben Alben erzählen sie Geschichten und reflektieren ihr Leben auf musikalische Weise. So verarbeiteten Biffy Clyro auf dem vierten Album „Puzzle“ den Tod der Mutter von Leadsänger Simon Neil. Mit „Puzzle“ gelang 2007 der Durchbruch – es landete auf Platz drei der UK-Charts. Das erste Nummer-Eins-Album „Opposites“ erschien 2013. Danach hatte Neil eine lange Schreibblockade.

Auf dem neuen Album „Ellipsis“ (Bild) ist davon aber nichts mehr zu spüren. Das Trio ist wieder Headliner vieler Festivals. Fans haben sogar einen eigenen Schlachtruf für die Band: „Mon the Biff“ ist Schottisch und bedeutet so viel wie „Los, Biffy Clyro!“.

Auf dem Album-Cover posiert ihr nackt, wie war das?

Das war total nervenaufreibend. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund hielt ich es für eine gute Idee, mich als erster ablichten zu lassen. Ich war nervös, nackt in einem Raum voller Leute zu sein. Das Resultat hat uns am Ende aber sehr gut gefallen. Das Foto hat etwas Verletzliches an sich und spiegelt die Musik auf dem Album wieder: Wir sind wie neugeboren und fangen von vorne an. Wir nehmen unsere Musik anders auf und lassen ein paar Schicksalsschläge hinter uns. Es war zwar peinlich, sich nackt fotografieren zu lassen, aber das war es wert. Wir sind stolz auf das Foto.

Was hältst du von Streaming-Diensten wie Spotify?

Ich nutze keine Streaming-Dienste, aber habe auch kein Problem damit, dass andere es tun. Das wichtigste ist, dass die Leute unsere Musik hören. Natürlich sollten wir als Band bezahlt werden für das, was wir tun. Aber die Nutzer zahlen ja für Spotify. Wir verkaufen zwar weniger Alben, aber so lange das Geld zurück zu uns Künstlern kommt, sehe ich da keine Probleme.

Mit eurem neuen Album seid ihr auf Platz eins der deutschen Charts gelandet. Wie war das für euch?

Wir waren sehr aufgeregt und stolz. Es bedeutete uns mehr, als in UK Platz eins zu landen. Einfach weil es ein anderes Land ist.

Ihr habt schon auf vielen deutschen Festivals gespielt, welches hat euch am besten gefallen?

Es gibt viele großartige Festivals in Deutschland. Als Kinder haben wir immer von Rock am Ring geschwärmt. Es ist schwer, ruhig zu bleiben, wenn man auf so einem großen Festival spielen darf. Dieses Jahr stehen ein paar sehr coole deutsche Festivals auf unserem Programm. Ich bin mir nicht sicher, über welche ich jetzt schon sprechen darf. Ich schaue auf meinen Kalender und hier steht „noch nicht bekanntgegeben“, Sorry.

Am 11. Februar spielt ihr in der Swiss Life Hall in Hannover. Weißt du etwas über die Stadt?

Ich weiß, dass es nah an Wolfsburg liegt. Ich interessiere mich ein wenig für Autos – ich weiß, das ist langweilig.

Ihr seid für die Brit Awards in der Kategorie „British Group“ nominiert, meint ihr, ihr habt eine Chance zu gewinnen?

Natürlich haben wir eine Chance. Wir freuen uns total über die Nominierung. Es wird sicher ein toller Abend, wir werden alte Freunde treffen, vielleicht neue Freunde finden. Ich werde das ganze aber nicht zu ernst nehmen.

Interview: Tamy Beyeler

Live: Am Sonnabend, 11. Februar, spielen Biffy Clyro in der Swiss Life Hall in Hannover.